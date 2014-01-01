بايرن ميونخ يرمي الكرة في ملعب ليروي ساني

وكالات / سما /

تناول كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي، لنادي بايرن ميونخ الألماني، ملف القادمين باستفاضة، حيث طمأن جماهير البافاري بشأن تحركات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد بايرن ميونخ مع الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، إلى جانب يان فيتي أرب من هامبورج الألماني، ودفع مبدئياً في تلك الصفقات ما لا يقل عن 100 مليون يورو حتى الآن، وهو مبلغ مرشح للارتفاع لأكثر من 120 مليون، إذا تحققت الحوافز الموجودة في عقود اللاعبين الثلاثة.

وقال رومينيجه، في تصريحات أبرزتها شبكة (سكاي سبورتس ألمانيا): “لست قلقاً على الإطلاق بشأن سوق الانتقالات، لأننا سنمتلك الفريق الذي نريده في النهاية، وسيكون تنافسياً للغاية”.

وبسؤاله عن ليروي ساني، مهاجم مانشستر سيتي، قال رومينيجه: “لقد أراد الذهاب لقضاء عطلته والتفكير في مستقبله”.

وتابع: “لقد فعل ما أراد، والآن يتوجب علينا الانتظار، لنرى ما إذا كان هناك داعي للتحرك، لأن الجميع يعلم سعينا نحو التعاقد مع لاعب في مركز الجناح”.

وأشار رومينيجه إلى أن النادي البافاري استطاع في العديد من المرات، القيام بصفقات ناجحة في وقت متأخر من فترات الانتقالات، مضيفاً: “أتممنا الاستعدادت من أجل التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل”.