نيمار يبلغ باريس سان جيرمان رغبته بالرحيل

وكالات / سما /

أبلغ البرازيلي نيمار دا سيلفا مسؤولي باريس سان جيرمان رغبته بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما كشفت شبكة “UOL Esporte” البرازيلية مساء اليوم الإثنين.

وأشارت هذه المصادر أن نيمار أخبر باريس سان جيرمان بأن نيته هي المغادرة هذا الصيف بشكل نهائي ولا رجعة فيه ، وأنه لا يريد أن يلعب أكثر مع النادي الباريسي ، وذلك في محادثة هاتفية مع ليوناردو.

وأكد نيمار خلال هذه المحادثة الهاتفية مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إنه اتخذ قراراً بالمغادرة ، في الوقت الذي تحدث فيه ليوناردو من أجل إقناعه بالبقاء ، ولكن دون جدوى في نهاية المطاف.

وأفادت هذه المعلومات أن رسائل نيمار بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان ليست الأولى من نوعها ، حيث قام بابلاغ بطل فرنسا في مرات عديدة أنه لا يريد البقاء ، وطلب التفاوض سريعاً لفك الارتباط.

ويحاول مهاجم برشلونة السابق من خلال غيابه المتعمد عن تدريبات باريس سان جيرمان الضغط على جميع المسؤولين للموافقة على بيعه ، وتسهيل رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني هذا الصيف

وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يوم الجمعة الماضي أنه يعرف رغبة نيمار في مغادرة باريس وقال : “نحن نعلم أنه يريد مغادرة باريس سان جيرمان ، لكننا نعرف أنهم لا يريدون من نيمار أن يغادر”.