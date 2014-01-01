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نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس: " سندعم دائما إخواننا اليهود"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس: " سندعم دائما إخواننا اليهود"


القدس المحتلة / سما /

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، خلال خطابه أمام القمة السنوية لأكبر منظمة مؤيدة لإسرائيل،مسيحيون متحدون لأجل اسرائيل، في واشنطن: "سندعم دائمًا إخواننا اليهود وسنكون دائمًا مع دولة إسرائيل". 

وأضاف، "ستكون إدارة ترامب دائما إلى جانب إخواننا وأخواتنا اليهود وسوف نكون دائما أقوياء لدولة إسرائيل". وفي إشارة إلى خطة السلام، أكد بينس على أنه: "لا يمكن بناء سلام دائم إلا على الحقيقة". وتابع "إننا نصلي من أجل السلام  في القدس حتى يكون من يحبونها في مأمن، وسنعمل من أجل السلام".

 وأشار نينس:"لكي يكون السلام دائمًا وحقيقيًا، يجب التفاوض عليه، لكن لا يمكن التفاوض على السلام لن يكون إلا مع شركاء ملتزمين بالسلام، حماس هي منظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل ولن تتفاوض الولايات المتحدة لن أكون أبدا مع حماس الإرهابية ".

وتابع في خطابه "أعرف أن المتهكمين يقولون إن أحلام الرئيس ترامب بالسلام كبيرة للغاية، وأن آماله كبيرة للغاية، تذكروا جيدا ما قاله ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي ،( من لا يؤمن المعجزات ليس واقعيا) ". واضاف  "لذلك سنواصل الحلم والعمل من أجل السلام".

وتابع ،"اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنه في حين أن أي سلام سيتطلب بلا شك حلا وسطًا، يمكنكم التأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لأي كان أن يهدد أمن دولة إسرائيل اليهودية".

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