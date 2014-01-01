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مستوطنون يجرفون 24 دونما من أراضي المواطنين شرق الخليل

الثلاثاء 09 يوليو 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجرفون 24 دونما من أراضي المواطنين شرق الخليل


الخليل / سما /

شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف 24 دونما من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر ، إن مستوطني ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف 24 دونما من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها للمواطن عبد الصمد جابر، ويعملون على سرقتها من خلال تسييجها، بهدف توسيع المستوطنة المذكورة.

وأضاف جابر، ان أصحاب الأرض قدموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال ويملكون أوراقا ثبوتية "طابو تركي"، وإخراج قيد فلسطيني، وأوراقا إسرائيلية تثبت ملكيتهم لها.

#مستوطنون

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