الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشقيقين عدنان وطارق خضر ادريس (23 و25 عاما)، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت المواطن معتصم فاروق المسالمة (19عاما)، ومن مخيم الفوار اعتقلت الشاب حازم أبو كيفة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.