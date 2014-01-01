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الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر من بيت لحم

الثلاثاء 09 يوليو 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب محمد بنورة عايش (22 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

وأضافت، أن قوات الاحتلال سلمت الشاب عمر زياد العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفي بلدة بيت فجار جنوب المدينة، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وفتشتها عرف منها، منزل نصار ماجد طقاطقة، وذياب عبد الله ثوابته.

#الاحتلال

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