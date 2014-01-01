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والد الضابط "هدار" يعترف: أقمنا جنازة لهدار لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار

الثلاثاء 09 يوليو 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد الضابط "هدار" يعترف: أقمنا جنازة لهدار لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار


القدس المحتلة / سما /

صرح والد الضابط الأسير لدى حركة حماس، هدار جولدين، مساء الاثنين، "أن العائلة قررت إقامة جنازة وبيت عزاء لابنها هدار، وذلك لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي أوردت الخبر، قال البرفسور سمحا جولدين: "لقد دفنا ما حددته الشريعة اليهودية، وليس هدار"،  وأضاف: "أردنا بذلك منع حصول حماس على صورة المنتصر، بعد 50 يوماً من القتال".   

وفي ذات السياق، هاجم البرفسور جولدين رئيس الوزراء نتنياهو، واتهمه بأنه لا يتحدث أبداً عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة، وختم بالقول: "نتنياهو لا يفهم، ويريد المساس بعائلات الجنود، وترك الجنود بأيدي الأعداء".

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