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قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع نتنياهو

الثلاثاء 09 يوليو 2019 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع نتنياهو


القدس المحتلة/سما/


كسفت قناة (i24news) الإسرائيلية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالوفد الأمني المصري في تل أبيب السبت الماضي . 

وقالت إن نتنياهو التقى الوفد الأمني المصري بتل أبيب، وبحثا ملف التهدئة مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجانبين اتفقا على الضغط على حماس للقبول بتلك التفاهمات.
وأضافت القناة: "نتنياهو اتفق مع الوفد الأمني المصري على العمل للضغط على حركة حماس من أجل قبول التفاهمات، وإن لم تكن مُرضية لها".
وأشارت القناة، إلى أن الوفد الأمني المصري، أجل زيارته لقطاع غزة، كما أجل لقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله. 


 

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