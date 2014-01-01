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القسام: عجلة الإعداد وصراع الأدمغة مع الاحتلال لم تنتهي

الإثنين 08 يوليو 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: عجلة الإعداد وصراع الأدمغة مع الاحتلال لم تنتهي


غزة / سما/

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته سطرا ملحمة وصفها بـ"البطولية" خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014 والتي بدورها أذهلت العدو والصديق.

وأوضح أبو عبيدة، في تغريدة له على موقع "تلجرام" مساء اليوم الإثنين، أنه منذ انتهاء المعركة ولم تتوقف عجلة الإعداد ولا صراع الأدمغة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال رأى من خلال معركة "حد السيف" بأس المقاومة التي زالت تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائلية، مضيفاً "ما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله".

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