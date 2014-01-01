حماس ترد على رفض الحكومة لاقامة مستشفى شمال قطاع غزة

غزة / سما /

ردت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الاثنين، على رفض الحكومة برئاسة محمد اشتيه على اقامة مستشفى شمال القطاع.

وقال الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن محاولات حكومة اشتية التشويش على إقامة مستشفى دولي شمالي قطاع غزة لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي صنعها الإحتلال الإسرائيلي وتسببت بها إجراءات عباس وحكوماته الإنتقامية ضد أهلنا في القطاع وكرستها حكومة شتية بسياساتها المقيتة يأتي في إطار محاولاتهم المستمرة للتضييق على أهلنا في غزة ومفاقمة ازماتهم وضرب مقومات وعوامل صمودهم.

وأضافت: أن هذه السياسة المشينة لسلطة عباس وحكومة اشتية تكشف زيف حديثه حول حرصه على غزة ومساعدة أهلها، وتأكيد على تخلي حكومة اشتية عن مسئولياتها تجاه غزة وأهلها المحاصرين . وفق تعبيره.