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الهيئة الوطنية تصدر بيان بمناسبة الذكرى الـ"5" للعدوان على غزة

الإثنين 08 يوليو 2019 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تصدر بيان بمناسبة الذكرى الـ"5" للعدوان على غزة


غزة / سما /

قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، إنها ستواصل خطواتها المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948.

وأكدت الهيئة في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي على غزة، أنها ستواصل سعيها لوقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي.

ووجهت التحية للشهداء الأبطال والجرحى البواسل، وللمقاومة الفلسطينية الباسلة بحاضنتها الشعبية التي تصدت للعدوان وسجلت أروع صور البطولة والتحدي، وأظهرت مدى قدرة المقاومة على خلق توازن في ميزان الردع والردع المضاد، وفي والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشادت بالموقف الفلسطيني الموحد الذي وقف سداً منيعاً في وجه "ورشة البحرين" التطبيعية، والذي يشكل أساساً متيناً للبناء عليه في انجاز الوحدة الداخلية الفلسطينية وبناء الشراكة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية للتصدي للمخططات الأميركية- الإسرائيلية وإفشال "صفقة القرن" التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية.

ودعت الهيئة الوطنية جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الجمعة الـ"66" بعنوان "لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف بالكيان"، وذلك بعد عصر يوم الجمعة المقبل على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

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