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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

الإثنين 08 يوليو 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب لها، أن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الرابعة، إضافة إلى الحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (7/4).

وطالبت المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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