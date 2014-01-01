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"بكدار" ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

الإثنين 08 يوليو 2019 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بكدار" ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين


رام الله / سما /

 وقع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد أبو عوض ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بهدف تطوير الصحافة الاقتصادية وتعزيز قدرات الصحفيين الاقتصاديين الفلسطينيين.

وأكد أبو عوض حرص المجلس الاقتصادي على الإسهام في تعزيز دور الصحفي الاقتصادي الفلسطيني وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير قدراته على الصعيدين المعرفي والمهني.

من جانبه، شدد أبو بكر على أهمية الصحافة الاقتصادية على الصعيدين الوطني والمهني، مستعرضا الجهود التي تقوم بها شبكة الصحفيين الاقتصاديين منذ إطلاقها لعقد شراكات مع مؤسسات اقتصادية وطنية، تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين ومهاراتهم في التغطيات الاقتصادية. 

وجرى التوقيع بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في "بكدار" يوسف عبد الفتاح، ومسؤولة ملف التدريب في "بكدار" خلود مطير، ومدير موقع بوابة اقتصاد فلسطين كايد ميعاري، إضافة إلى ممثلي وأعضاء شبكة الصحفيين الاقتصاديين.

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