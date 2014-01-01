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اشتية: استراتيجيتنا الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز منتجنا الوطني

الإثنين 08 يوليو 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: استراتيجيتنا الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز منتجنا الوطني


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن استراتيجية الحكومة هي الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني والتوجه إلى العمق العربي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من غرفة صناعة عمان، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة وصناعة جنين.

وأطلع اشتية الوفد على نتائج الاجتماع الوزاري الفلسطيني _الأردني، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس، لتعزيز افاق التعاون بين البلدين، مؤكدا ان الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وعملية وفاعلة.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد سبل زيادة حجم تبادل البضائع بين فلسطين والأردن، إضافة الى سبل التغلب على المعيقات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر.

بدوره أطلع الوفد رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات الأردنية، بنسخته الخامسة في جنين في 23 من الشهر الجاري، معربا عن تقديم كافة أشكال الدعم للصناعات الفلسطينية، والاستفادة من خبراتها.

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