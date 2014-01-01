قيادي بفتح: معادلات تدفع حماس لمحاولة عدم إنجاح المصالحة والقيادة جاهزة لعودة المفاوضات!

رام الله / سما /

ردّ جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الاثنين، على تصريحات مبعوث الولايات المتحدة جيسون غرينبلات واشتراطه بفتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مقابل العودة إلى المفاوضات.

وقال محيسن في تصريحات اذاعية، إن تصريحات غرينبلات "تعكس حالة التخبط من قبل الإدارة الأمريكية وتعبر عن غبائها السياسي"، مضيفا أن القضية الفلسطينية ليست قضية مكتب ممثلية في واشنطن، بل هي قضية أرض محتلة.

وأوضح محيسن أن القيادة الفلسطينية جاهزة للعودة إلى المفاوضات، ولكن بشرط ألا تكون برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل برعاية العديد من الدول، وأن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراراته فيما يتعلق ب القدس واللاجئين وضم الجولان.

وأكد القيادي البارز في فتح، أن "الشعب الفلسطيني ليس مطلبه فتح ممثلية أو سفارة، وإنما إنهاء الاحتلال عن أراضينا المحتلة".

في سياق منفصل، قال عضو اللجنة المركزية لفتح، إن "هناك معادلات في المنطقة تدفع حركة حماس لمحاولة عدم إنجاح الجهد المصري لتحقيق المصالحة الفلسطينية ".

وأضاف: أن " الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة، لكن ليس هناك تجاوب من حماس التي تتلقى التعليمات من الخارج ولا ترغب في نجاح هذا الجهد" وفق حديثه.