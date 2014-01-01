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الأحمد يلتقي النائب في البرلمان اللبناني عبد الرحيم مراد

الإثنين 08 يوليو 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يلتقي النائب في البرلمان اللبناني عبد الرحيم مراد


بيروت /سما/

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم الاثنين، رئيس حزب الاتحاد النائب في البرلمان اللبناني عبد الرحيم مراد.

وأكد مراد أن "صفقة القرن" تخدم دولة الاحتلال وسياساتها التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأمن العرب ومستقبلهم، مطالباً بموقف عربي موحد ينهي حالة الضياع للأمة ويعيد فلسطين إلى موقع الصدارة في العمل العربي.

وثمن مراد موقف قيادة منظمة التحرير "المهم والأساسي فيما يتعلق بالموقف الرائع بالتصدي للمشروع المسمى بصفقة القرن"، معتبراً أن الصفقة فشلت.

وطالب "الأمة بأن تعيد الاعتبار لقضية فلسطين انطلاقا من أنها أم القضايا العربية وقضية العرب المركزية"، والقوى الفلسطينية بالمزيد من التماسك لمواجهة كل المشاريع التي تحضر لتصفية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في التحرير والعودة.

وأكد مراد تأييد حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان "الذي يجب ان يحصل على ابسط حقوقه بالعيش الكريم، وبالتالي نرفض التوطين من منطلق قومي وليس طائفي او مذهبي."

بدوره، أكد الأحمد العلاقة الوطيدة والموقف السياسي الموحد مع حزب الاتحاد، وصلابة الموقف الفلسطيني في التصدي لمحاولات تهويد القدس وابتلاع الأراضي من خلال التوسع الاستيطاني.

كما اكد نجاح القيادة والشعب الفلسطيني بإفشال المخطط والتحرك الامريكي الاسرائيلي لتصفية قضيتنا، وذلك بعدما فشلوا في تمريره في الورشة الأميركية بالمنامة باعتراف كوشنير، مطالباً بتلاحم عربي فلسطيني لمنع تمرير "صفقة القرن" بأسلوب جديد.

وشدد الأحمد على ضرورة الإسراع بتحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية كحق العمل والضمان كما ترتئيه الدولة اللبنانية، ومعاملتهم بما يستحقون كأشقاء للشعب اللبناني، مؤكداً ان "التوطين وفزّاعة التوطين مرفوضة من جانبنا حتى من قبل أن يأتي ترمب، فنحن لن نقبل بوطن بديل عن فلسطين، وكما لبنان وطن للبنانيين ففلسطين وطن للفلسطينيين، واللاجئون الفلسطينيون ضيوف على الشعب اللبناني الشقيق."

وحضر اللقاء أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، ونائب رئيس حزب الاتحاد أحمد مرعي، وعضو المكتب السياسي طلال خانكان.

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