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القضاء الإسرائيلي يجمد تبرعات لعائلة مقدسية صودر منزلها في سلوان

الإثنين 08 يوليو 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء الإسرائيلي يجمد تبرعات لعائلة مقدسية صودر منزلها في سلوان


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الاثنين، أن محكمة إسرائيلية أصدرت أمرًا قضائيًا بتجميد مبالغ مالية جمعها نشطاء من اليسار الإسرائيلي لصالح عائلة صيام في حي سلوان والتي خسرت عدة شقق سكنية في بناية لها، استولت عليها جمعية إلعاد الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نشطاء من اليسار جمعوا مبالغ مالية بنحو 50 ألف شيكل بهدف مساعدة العائلة بعد الاستيلاء على شقق سكنية في البناية لصالح الجمعية الاستيطانية، التي توجهت بدورها للقضاء لإلزام عائلة صيام بدفع أموال كمصاريف وأتعاب للمحكمة لتغطية النفقات القانونية.

وبينت أنه تم إصدر أمر بحجز مؤقت على الأموال، وأنه في المرحلة التالية ستأمر المحكمة بإفراغ الحساب وتحويل الأموال إلى جمعية إلعاد.

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