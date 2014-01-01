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الشرطة تقبض على شخص يشتبه به في تهريب الاثار في جنين

الإثنين 08 يوليو 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص يشتبه به في تهريب الاثار في جنين


جنين / سما /

 قبضت الشرطة على شخص يشتبه به في تهريب الاثار في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع شرطة السياحة والاثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخص من سكان خارج المحافظة لمواد اثرية وانه متواجد في مدينة جنين بهدف تهريب هذه المواد .

على الفور تحركت قوة من الفرع في شرطة المحافظة الى مكان تواجده في المدينة والقت القبض عليه وضبط بحوزته سراج من الفخار واسوره نحاسية وحجرية يشتبه انا اثرية وتم ارسالها لمديرية وزارة السياحة والاثار في المحافظة لفحصها اصولاً وتبين جراء ذلك بانها اثرية .

هذا وتم توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لاحالته والمضبوطات الى النيابة العامة اصولاً .

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