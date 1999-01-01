  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز حقوقي: الاحتلال أصاب 15 صيادا واعتقل 28 قبالة سواحل غزة

الإثنين 08 يوليو 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي: الاحتلال أصاب 15 صيادا واعتقل 28 قبالة سواحل غزة


غزة / سما /

 أظهر تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أصابت 15 صيادا واعتقلت 28 آخرين قبالة سواحل غزة، خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري.

وبحسب التقرير، فإنه تم رصد وتسجيل 204 عمليات إطلاق نار مقابل 196 في نفس الفترة من العام الماضي. ما تسبب بإصابة 15 صيادا بجروح متفاوتة مقابل 14 في نفس النصف الأول من العام الماضي.

ويظهر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 صيادا منهم 3 أطفال، مقابل 47 العام الماضي من بينهم طفلين. مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين عدا ستة من المجمل الـ (28)، لا زالوا رهن الاعتقال.

وأشار إلى أن عدد حوادث الاستيلاء على قوارب ومعدات صيد بلغ 10 مرات، فيما تم مصادرة 11 مركبا، وفي 9 حالات تم تخريب مراكب وأدوات صيد.

وقال المركز إن الاحتلال صعد في النصف الأول من العام الجاري من انتهاكاته بحق الصيادين، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن قوات لاحتلال عمدت في بعض الأحيان إلى منع النشاط البحر بالكامل، وتقليص مساحة الصيد في أغلب الأوقات إلى 6 أميال.

ووفقا لشهادات الصيادين، فإن مساحة الصيد المعمول بها حاليا والمفروضة في أغلب الأوقات، هي عبارة عن مناطق بحرية رملية لا تتوفر فيها الأسماك إلا بشكل محدود، بينما تتواجد هذه الأسماك في المناطق الصخرية بعمق لا يقل عن 12 ميلا بحريا تقريبا.

ويخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ طالت تلك الانتهاكات الحق في العمل والاستفادة من الثروة البحرية، والحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في حماية الممتلكات الخاصة.

وعمدت قوات الاحتلال إلى تعطيل نمو بنية الاقتصاد الفلسطيني بما فيه قطاع الصيد، عبر سياسة منظمة للاستحواذ على ثروات الفلسطينيين الطبيعية، وحرمانهم من استثمارها، في الوقت الذي تدفقت فيه المنتجات الإسرائيلية وأنواع الأسماك الأقل جودة إلى السوق الفلسطينية، فيما يعتبر انتهاكا إضافيا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان الأصليين.

وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان إدانته الشديدة لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال، محملا تلك القوات المسئولية القانونية المترتبة على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، ومؤكدا على أنها ملزمة باحترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان الفلسطينيين، وتنفيذ واجباتها القانونية التي يقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها قوة احتلال.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة : المقدم "م" قتل بنيران صديقة

موقع عبري يكشف معلومات جديدة: كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرق خانيونس؟

أنباء عن عزل سهيل الحسن بعد توترات مع الروس

خبير عسكري اسرائيلي: الهدوء مع غزة وهم وبهذه الآلية يستبق الاحتلال حربه المقبلة ضد القطاع

السفير اللوح يتحدث عن التطورات بملف حجاج غزة وقضية أصحاب الجوازات المصفرة

غزة : انتحار شاب ووفاة عامل في الاتصالات بصعقة كهربائية

علاقتنا مع مصر لن تنهار.. تل ابيب توضح حقيقة وجود دفاعات جوية من صنعها حول سد النهضة

الأخبار الرئيسية

معلومات تنشر لأول مرة.. دور الشاباك في محاولة اغتيال الضيف وقادة القسام في حرب 2014

335844_1_1556036202

كيف أسقطت إسرائيل الطائرة المتسللة من غزة ؟

عملية

تفاصيل مثيرة لأول مرة.. عناصر القسام سحبوا جثة المقدم "م" خلال عملية خانيونس ولكن!

طيارة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة تسللت من غزة

كوشنر يقر : الفلسطينيون أفشلوا مؤتمر البحرين و صفقة القرن لن تتم من دون موافقتهم