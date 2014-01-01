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الخارجية: تصريحات نتنياهو حول أصول الفلسطينيين لا سامية وعنصرية بامتياز

الإثنين 08 يوليو 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تصريحات نتنياهو حول أصول الفلسطينيين لا سامية وعنصرية بامتياز


رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غرد به على مواقع التواصل الاجتماعي وتعتبره امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التي تحاول انكار الوجود الوطني والانساني للشعب الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين، ولمحاولاته تكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين وحرف حقيقة الصراع من صراع سياسي من الطراز الأول الى صراعات دينية تارة وصراعات عرقية تارة اخرى.

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها، اليوم الاثنين، "هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات انثروبولوجية تعبر عن اوهام نتنياهو فقط واحلامه وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الامم المتحدة، وتفوح من تغريدته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني، ليس هذا فحسب بل وتلخص هذه التغريدة لاسامية عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأكدت أن الوجود الوطني والانساني لشعبنا في ارض فلسطين ضارب بجذوره في عمق التاريخ، ولا ينتظر اثباتات ودلائل كاذبة من المستعمر نتنياهو حول أصوله.

وشددت الوزارة على أن الصراع في فلسطين بين مستعمر أجنبي احتل أرضنا وهجر شعبنا بالقوة، ويمارس أبشع أشكال التطهير العرقي ضد أبناء شعبنا ويحاول احلال مستوطنين غرباء مكانهم، داعية على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة إدانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية.

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