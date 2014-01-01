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القدس: الاحتلال يواصل حملته في "العيسوية" للأسبوع الرابع

الإثنين 08 يوليو 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يواصل حملته في "العيسوية" للأسبوع الرابع


القدس المحتلة / سما /

 واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملتها في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وسط حصار عسكري مشدد تفرضه على البلدة للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، أن "أجهزة أمن الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات جديدة طالت مجموعة مواطنين، بينهم الشابة براءة وائل محمود (20 عاما)، للضغط على شقيقها براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة اقتحامه".

وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فان اعتقالات اليوم شملت: مجد حلايقة، براءة محمود، وليد عبيد، محمد رمزي محيسن، محمد زكريا عليان، علي محمد مصطفى، يزن أيمن عبيد، صالح أبو عصب.

وواصل الاحتلال تحرير مخالفات للسائقين، والانتشار الواسع في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية وتسيير دوريات راجلة ومحمولة فيها.

وما زالت قوات الاحتلال تنصب حاجزًا عند مدخل البلدة الرئيسي، وتوقف جميع السيارات الخارجة منها، وفحصها بشكل دقيق.

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