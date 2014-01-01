تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الطريق البديل لواد النار

رام الله / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة محمد زيارة، عن تشكيل لجنة عليا برئاسته لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية الخاصة بتنفيذ الطريق البديل لواد النار، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي باستملاك الأراضي للطريق للحفاظ على حرمه، واتخاذ الإجراءات العملية لتجهيز العطاء وتنفيذ المشروع.

وقال زيارة في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم وضع خطة واضحة المعالم لإظهار المشروع إلى النور، وأوعز خلال إجتماعه بأعضاء اللجنة المشكلة بضرورة الإسراع في إنجاز كافة المتطلبات وإزالة كافة العوائق أمام المشروع، مبيناً أن هدف اللجنة الوصول الى وثائق العطاء وطرحه، واستملاك الأراضي، كما سيتم بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة إصدار قرار لمنع التعدّي على حرم الطريق.

وشدد على أن الأشغال العامة مصدر المعلومة الأول فيما يتعلق بمشروع طريق واد النار البديل، بهدف تجنب الأخبار المغلوطة وتفادي الإلتباس الناجم عنها لدى المواطنين، موضحا أن العديد من الجهات تتحدث في مشروع واد النار، وذلك أدى إلى خلل في وصول المعلومة الصحيحة للمواطن والقطاع الخاص.

وأشار زيارة إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الورشات مع كافة شرائح المجتمع كالمؤسسات الشريكة والمجتمع المدني والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة والوجهاء والمخاتير، بهدف المشاركة المجتمعية والسماع لهم والتشاور فيما يتعلق بطريق واد النار البديل، من أجل الخروج بمشروع استراتيجي ذي أبعاد اجتماعية.