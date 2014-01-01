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النائب العام يبحث سبل التعاون مع المؤسسة القانونية الدولية

الإثنين 08 يوليو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث سبل التعاون مع المؤسسة القانونية الدولية


رام الله / سما /

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، مع وفد من المؤسسة القانونية الدولية  (ILF) متمثلة بمديرة المناصَرة والشراكات في المؤسسة ايتشل، سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة والمؤسسة الدولية في مجال المساعدة القانونية، وكيفية تطوير آليات المساعدة في الدفاع عن الأحداث.

وهدف الاجتماع إلى بناء الشراكات والتنسيق والتعاون بشأن المساعدة القانونية للأطفال، وتمثيل جميع المتهمين من الأحداث دون تمييز في العمر أو الجنس، من أجل ضمان المحاكمة العادلة والحماية من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.

وأكد الخطيب أهمية استمرار الشراكة بين الطرفين وضرورة تسخير كافة الإمكانيات لإتمام العمل على أكمل وجه، وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وأهمية ودور المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية.

بدورها، أشادت ايتشل بدور النيابة العامة في توفير العدالة للأحداث وانعكاس ذلك على الأطفال بتقديم المساعدة القانونية لهم  وحمايتهم من التعرض للانتهاكات، مؤكده أن هذه التجربة تستحق أن تعرض في المحافل الدولية للاستفادة منها.

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