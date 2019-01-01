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الاحتلال ينشر لواء جولاني على حدود غزة وسط حديث عن حدث أمني خطير

الإثنين 08 يوليو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر لواء جولاني على حدود غزة وسط حديث عن حدث أمني خطير


القدس المحتلة / سما /

ذكر مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في غلاف غزة، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر لواء جولاني على طول حدود قطاع غزة.

وأوضح المراسل متان تسوري، أنه سيتم نشر لواء جولاني على الحدود وداخل كيبوتسات ومستوطنات الغلاف مشيرًا إلى أن عملية النشر بدأت فعليًا وستنتهي خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن اللواء سيتم نشره على الحدود بدلًا من لواء ناحال العسكري، دون أن يتوضح الهدف من هذا التحرك.

في سياق متصل، تحدث مستوطنون عن حدث أمني ونقل الجيش لمعدات حفر ثقيلة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مشيرين إلى أنه الحديث يدور ربما عن اكتشاف نفق أو حدث أمني لم تعرف ماهيّته للآن.

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