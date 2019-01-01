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قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار

الإثنين 08 يوليو 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف بناء خزان مياه في قرية كردلة في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن طواقم من "الإدارة المدنية" للاحتلال سلمت إخطارات للأهالي بوقف البناء في خزان المياه، رغم أن الشروع ببنائه كان قد بدأ منذ فترة في المنطقة العلوية للقرية، ومن المفترض أن يغذي القرية كاملة بمياه الشرب.

ونوّه إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية قدمت سلطات الاحتلال 120 إخطارا بوقف البناء في الأغوار الشمالية، وهو ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

#قوات الاحتلال #الأغوار

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