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نتنياهو يزعم : أصول الفلسطينيين تعود إلى جنوبي أوروبا

الإثنين 08 يوليو 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم : أصول الفلسطينيين تعود إلى جنوبي أوروبا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، كتب نتنياهو: "تؤكد دراسة جديدة للحمض النووي تم استعادتها من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين القدماء موجود في جنوب أوروبا".
وأضاف: "يذكر الكتاب المقدس مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت الحديثة، لا توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى والفلسطينيين الحاليين، الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين".
وتابع نتنياهو: "ان ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس شيئًا، مقارنة مع 4000 عام من الارتباط بين الشعب اليهودي والأرض".

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وكان نتنياهو يشير الى دراسة نشرتها مجلة سينس أدفانسيس تقول إن تحليلا حديثا للحمض النووي أظهر أن الفلسطينيين القدماء أتوا من جنوب أوروبا قبل أكثر من 3000 عام بعد أن ظل العلماء على مدى عقود في حيرة بشأن نشأتهم.

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