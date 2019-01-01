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حماس: الاعتقالات بالضفة لن تكسر إرادة شعبنا

الإثنين 08 يوليو 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاعتقالات بالضفة لن تكسر إرادة شعبنا


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال فجر الاثنين، في الضفة والقدس، وطالت عددًا من قيادات الحركة وكوادرها في جنين، محاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا، وثنيه عن مواصلة طريق المقاومة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن أبناء الحركة وقادتها سيظلون طليعة، يحملون هم الوطن والمقاومة، فمعظم تلك القيادات قضت عشرات السنوات في السجون، كما أن بعضهم استشهد أبناؤهم خلال مقاومة الاحتلال. وفق نص البيان.

ودعت حماس إلى مواجهة الاحتلال وسياسته التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين عبر وحدة وطنية شاملة، يكون عنوانها صون الثوابت الفلسطينية والشراكة الوطنية القائمة على أساس المقاومة.

وتوجهت بالتحية إلى الأهالي في مدينة جنين البطولة، التي دائما تكون في مقدمة الصفوف لمواجهة الاحتلال، مؤكدة أن الشعب سيواصل دربه وصموده فوق أرضه، وفق البيان.

وشنّ جيش الاحتلال الليلة الماضية حملة اعتقالات طالت 32 مواطنًا على الأقل من الضفة، 13 منهم من محافظة جنين، وغالبيتهم كوادر في حركة حماس، سبق أن تعرضوا للاعتقال.

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