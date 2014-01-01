الوزير: اعادة رواتب عشرات من الشهداء والجرحى وتوضح أين وصل دور شهداء مكرمة الحج

غزة / سما /

قالت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير إن السلطة الفلسطينية بدأت بإرجاع رواتب عدد من الشهداء والجرحى التي تم قطعها قبل عدة أشهر.

وأضافت الوزير في تصريح صحفي "أنه العمل جار على إرجاع ما بين 50 إلى 60 حالة ممن تم قطع رواتبهم من أهالي الشهداء والجرحى.

وأكدت الوزير أن سيتم صرف رواتب الأشهر الماضية للعدد المذكور بأثر رجعي.

في سياق اخر أكدت الوزير، أن المؤسسة تواصل عملها من أجل إتمام مكرمة الحج للشهداء العام الحالي.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أعلن عن نيته استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وقد أوضحت الوزير أن المكرمة هذا العام ستكون من نصيب من حدث معهم خلل العام الماضي في المكرمة، حيث سيتم إصلاح الخلل.

وبشأن دور الشهداء السنوي، بينت الوزير أن دور عوائل الشهداء والمستفيدون من المكرمة وصل حتى السادس من يوليو من عام 2006 .