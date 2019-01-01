  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هيريرا: فضلت باريس لأن مانشستر يونايتد تأخر كثيراً

الإثنين 08 يوليو 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيريرا: فضلت باريس لأن مانشستر يونايتد تأخر كثيراً


وكالات / سما /

تحدث الإسباني أندير هيريرا لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد عن كواليس انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية وأسباب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات على لسانه نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وانتقل أندير هيريرا رسمياً إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد وعدم توصله لاتفاق مع إدارة الشياطين الحمر.

وتحدث الإسباني أندير هيريرا لاعب باريس الجديد قائلاً:” الأمر دائماً يكون صعباً عندما ترحل عن مانشستر يونايتد، النادي الأكبر في إنجلترا”.

وتابع هيريرا حديثه قائلاً:” ولكن بالنسبة لي حدث الأفضل تركت الفريق الأفضل في إنجلترا للانتقال إلى الناد الأكبر في فرنسا، باريس سان جيرمان ناد كبير”.

وعن سبب رحيله عن مانشستر يونايتد:” فضلت تحديد مستقبلي في هذا الوقت، اخترت عرض باريس سان جيرمان لأن مانشستر يونايتد تأخر كثيراً”.

#أندير هيريرا #مانشستر يونايتد #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة : المقدم "م" قتل بنيران صديقة

أنباء عن عزل سهيل الحسن بعد توترات مع الروس

خبير عسكري اسرائيلي: الهدوء مع غزة وهم وبهذه الآلية يستبق الاحتلال حربه المقبلة ضد القطاع

السفير اللوح يتحدث عن التطورات بملف حجاج غزة وقضية أصحاب الجوازات المصفرة

علاقتنا مع مصر لن تنهار.. تل ابيب توضح حقيقة وجود دفاعات جوية من صنعها حول سد النهضة

غزة : انتحار شاب ووفاة عامل في الاتصالات بصعقة كهربائية

اشتية: سنقاضي "إسرائيل" دولياً وحماس طلبت الشراكة في الحكومة

الأخبار الرئيسية

335844_1_1556036202

كيف أسقطت إسرائيل الطائرة المتسللة من غزة ؟

عملية

تفاصيل مثيرة لأول مرة.. عناصر القسام سحبوا جثة المقدم "م" خلال عملية خانيونس ولكن!

طيارة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة تسللت من غزة

كوشنر يقر : الفلسطينيون أفشلوا مؤتمر البحرين و صفقة القرن لن تتم من دون موافقتهم

موقع عبري يكشف معلومات جديدة: كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرق خانيونس؟