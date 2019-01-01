هيريرا: فضلت باريس لأن مانشستر يونايتد تأخر كثيراً

وكالات / سما /

تحدث الإسباني أندير هيريرا لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد عن كواليس انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية وأسباب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريحات على لسانه نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وانتقل أندير هيريرا رسمياً إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد وعدم توصله لاتفاق مع إدارة الشياطين الحمر.

وتحدث الإسباني أندير هيريرا لاعب باريس الجديد قائلاً:” الأمر دائماً يكون صعباً عندما ترحل عن مانشستر يونايتد، النادي الأكبر في إنجلترا”.

وتابع هيريرا حديثه قائلاً:” ولكن بالنسبة لي حدث الأفضل تركت الفريق الأفضل في إنجلترا للانتقال إلى الناد الأكبر في فرنسا، باريس سان جيرمان ناد كبير”.

وعن سبب رحيله عن مانشستر يونايتد:” فضلت تحديد مستقبلي في هذا الوقت، اخترت عرض باريس سان جيرمان لأن مانشستر يونايتد تأخر كثيراً”.