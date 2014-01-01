كيف أسقطت إسرائيل الطائرة المتسللة من غزة ؟

القدس المحتلة / سما /

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، اليوم الاثنين، عن طريقة إسقاط الجيش الإسرائيلي للطائرة المسيّرة التي تسللت من قطاع غزة إلى كيبوتس زيكيم هذا الصباح.

ولم يبلغ سكان شمال القطاع أو المستوطنين في الغلاف عن سماعهم لأي انفجار نتيجة عملية إسقاط الطائرة، كما جرى سابقًا من خلال إسقاطها عبر طائرات حربية.

وألمح بن دافيد وهو مقرب من دوائر الأمن في إسرائيل، في تغريدة له عبر تويتر إلى استخدام الجيش الإسرائيلي لنظام دفاع جديد أنشأته شعبة غزة ضد الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن هذا النظام بدأ يؤتي ثماره.

ويبدو أن الحديث يدور عن سلاح يستخدم لإسقاط الطائرات بدون طيار، بدأ يستخدم مؤخرًا في الجيش الإسرائيلي، وكان أول ظهور له مع حارس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة له في الجولان نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي.

والسلاح هو من طراز Hikvision الأمريكي الصنع، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأمريكية ضد تنظيم داعش في الموصل ومناطق عراقية أخرى، لإسقاط طائرات التنظيم التي كان يقوم بتسييرها لاستهداف القوات العراقية والأجنبية.