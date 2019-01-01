تيتي مدرب البرازيل يهاجم ميسي : ينقصه بعض الاحترام

وكالات / سما /

وجه “تيتي” مدرب منتخب البرازيل انتقادات لاذعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قام بانتقاد التحكيم في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في بلاد “السامبا” والتي انتهت أمس الأحد بفوز مستضيف البطولة باللقب.

وتوجت البرازيل بلقب كوبا أمريكا بفوزها على بيرو بثلاثة أهداف لهدف في النهائي الذي أقيم أمس الأحد ، بعد إقصاء الأرجنتين بثنائية نظيفة في نصف النهائي ، بينما حصل راقصو “التانجو” على الميدالية البرونزية ضد تشيلي في اللقاء الذي شهد طرد ليونيل ميسي.

وقال ميسي عقب طرده أمام تشيلي “كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء لي وللخصم، لكن مهلاً، قد تكون تصريحاتي في المباراة الماضية هي السبب، المهم أن الفريق أنهى البطولة بشكل جيد” وذلك عقب تصريحه المنتقد للتحكيم بعد الخسارة ضد البرازيل

وفي السياق ذاته تحدث تيتي عن تصريحات ميسي ، بقوله “أعتبر ميسي لاعباَ استثنائياً ومن خارج الأرض ، لكن عليه أن يحظى بقدر أكبر من الاحترام ويتقبل الهزيمة والطرد ، عليه أن يكون حذراً”.

وأضاف “لعبنا بشكلٍ نظيف ضد الأرجنتين ، لقد تم طرده ظلماً ولم يستحق ذلك وميديل من كان يطرد فقط ، لقد كنا نستحق هدفاً ضد فنزويلا ولم نعترض”.