أشكنازي: يجب تصحيح أخطاء الوحدة الخاصة التي كشفت بخانيونس

القدس المحتلة / سما /

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي الرجل الرابع في حزب أزرق وأبيض غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الأسبق إلى دراسة وتصحيح الأخطاء التي وقعت ومن خلالها تم كشف الوحدة الخاصة في خانيونس.

وحسب القناة العبرية السابعة، قال أشكنازي: "في حين أن وسائل الإعلام تضج بالحديث عن الأخطاء التي ارتكبتها الوحدة الخاصة، يبنغي أن نتذكر المقدم م الذي شارك في عملية جريئة وأنقذ الأرواح وعلينا ذكر شخصيته كبطل كرس حياته من أجل إسرائيل".

وأضاف: "بصفتي شخصاً قاد مثل تلك الأنشطة وعرف المقدم م ورفاقه، فإن العمليات في أراضي العدو تكون دائما في خطر ولكنها حيوية لأمل إسرائيل، وأنا على ثقة أن الجيش الإسرائيلي وقادته يفعلون ما هو مطلوب".