اشتية يكشف: الأمم المتحدة تعد دراسة متعلقة بتكلفة الاحتلال للأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تعد دراسة متعلقة بتكلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، إن الدراسة بإشراف وتعاون كامل من قبل حكومته، وتم تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بإجرائها.

وأضاف اشتية أن "الدراسة مبنية على الفرق بين أداء الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وماذا لو لم يكن تحت الاحتلال والفرق المالي في الأداء"، مشيرًا إلى أن التقرير سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن أهم بند في التقرير أنه منذ عام 1967 وحتى الآن تم اقتلاع ما مجموعه 2.5 مليون شجرة بينها 800 ألف شجرة زيتون، مؤكدا ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي دوليا.

من جهة أخرى، أعلن اشتية أنه سيترأس وفدًا فلسطينيًا يضم وزراء ورجال أعمال إلى العراق الاثنين المقبل من أجل "فتح آفاق اقتصادية وتعاون مشترك بين الجانبين".

وقال إن الزيارة تأتي بتوجيه من الرئيس محمود عباس "لفتح كل ما هو ممكن من آفاق للتعاون وتعزيز العمق العربي في الاستراتيجية الرامية للانفكاك من الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر اشتية، زيارته على رأس وفد فلسطيني رفيع إلى عمان اليومين الماضيين ولقاءه بنظيره الأردني عمر الرزاز "ناجحة"، قائلا "كانت عملية وفاعلة وجدول أعمال ناجح بكل المعاني وتم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات قابلة للتنفيذ في مجال الصحة والطاقة والنقل."