سلطة النقد تطلق مبادرتها لوضع استراتيجية وطنية لتطوير خدمات التقنيات المالية

رام الله / سما /

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الإثنين، مبادرة لوضع استراتيجية وطنية لتطوير خدمات التقنيات المالية الـ Fintech.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول خدمات التقنيات المالية، قدمها الخبير البريطاني جاي تيكام، بدعم من مؤسسة التعاون الألماني الـ GIZ، وصندوق ســــــند لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشوا أهمية مواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة وآمنة لكافة الشرائح التي تمارس أعمال التقنيات المالية.

وشدد على أهمية تشجيع الابتكار والإبداع في تطوير كافة الخدمات المقدمة من القطاع المالي على أن يواكب هذا التطور بيئة قانونية ناظمة لحماية حقوق مستهلكي هذه التقنيات وكذلك إطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهمية ومخاطر وأوجه الاستخدام لهذه التقنيات.

وقال الشوا: إن سلطة النقد تعمل جاهدة على تحويل المجتمع الفلسطيني من مجتمع يعتمد على التعامل النقدي التقليدي في معاملاته اليومية إلى مجتمع يعتمد على استخدام التقنيات المالية المستحدثة لتنفيذ معاملاته المالية.

وأضاف ان سلطة النقد عمدت إلى تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال المباشرة في تنفيذ خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، كما أنها ستسعى مستقبلاً لإيجاد بيئة اختبارية Sandbox للأفكار التقنية الإبداعية وذلك بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضح أن سلطة النقد تعمل الآن على إطلاق نظام المقاصة الالكترونية لتحصيل الشيكات بشكل الكتروني، كما أنها فتحت باب الترخيص لشركات خدمات المدفوعات الراغبة بمزاولة أعمالها في فلسطين.

ويعقد الخبير خلال هذا الأسبوع مجموعة من ورشات العمل والاجتماعات الثنائية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والوزارات ذات العلاقة وبعض المؤسسات المالية الممثلة للمانحين والقطاع الأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وصناديق الاستثمار وتكنو بارك في جامعة بير زيت والتجمع التكنولوجي لمدينة روابي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى إجراء دراسة تشخيصية عن واقع خدمات التقنيات المالية والفرص المستقبلية المتاحة للخروج باستراتيجية وطنية شاملة لتطوير هذه الخدمات في فلسطين.