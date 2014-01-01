الإحصاء يطلق قاعدة بيانات مصفوفة مؤشرات التنمية المستدامة (SDGs)

رام الله / سما /

ضمن سياسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في نشر البيانات باستخدام وسائل نشر حديثة، أطلق الجهاز قاعدة بيانات مصفوفة مؤشرات التنمية المستدامة SDGs في فلسطين وإتاحة استخدامها للجميع .

وتتضمن البيانات الوصفية للمؤشرات وكذلك جداول البيانات على شكل سلاسل زمنية للمؤشرات التي تم الاستناد الى مصادر وطنية في توفير بياناتها، وتتيح هذه القاعدة امكانية الوصول الى بيانات دولة فلسطين المنشورة على الصفحة الالكترونية لقسم الاحصاء في الامم المتحدة.

ويهدف هذا النشاط الى خدمة المخططين وراسمي السياسيات في الاطلاع على سير التقدم نحو اهداف التنمية المستدامة احصائياً لأغراض التخطيط المناسب واتخاذ القرار المبني على البيانات والمعطيات الواقعية.

للوصول الى قاعدة منصة البيانات يمكن الضغط على الرابط التالي:

https://www.pcbs.gov.ps/mainSDGsAr.aspx