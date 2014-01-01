العالول : الأمريكيون بدأوا يتحدثون عن فشل ورشة البحرين

غزة / سما /

أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح ، أن ما حصل فيما يتعلق بـ"ورشة البحرين" انتصار للإرادة الفلسطينية.

وقال العالول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" : "حينما أُخذ موقف رافض لها تماماً، وأعلن ذلك الرئيس محمود عباس، أدى إلى اصطفاف من الكل الفلسطيني، وما بين القوى التي بينها تباين"، مضيفاً: أن الكل وقف أمام هدف واحد وهو إفشال ورشة البحرين، والتي شكلت عدواناً على الشعب الفلسطيني.

وتابع: "كلنا نستمع تصريحات أمريكية، واضح تماماً أن بها شيئاً من التراجع، وهم بدؤوا يتحدثون أن عدم حضور الفلسطينيين أدى إلى فشل الورشة، وإنه لا يمكن التقدم إلى تسوية في المنطقة سوى بوجود الجهة المعنية، بعد أن قرروا تجاهل الجهة الفلسطينية في هذا الموصوع".

وتابع: "بعد أن حققنا هذا الانتصار، رأينا سعادة كبيرة للغاية لدى الأوروبيين على هذا الموقف، وعلى ما حققناه من انتصار وصمود، والذي أدى إلى تفاعل العالم معنا، وهذا نلاحظه من الأوروبيين، وعلينا أن نتابع استثمار ذلك".

وأضاف العالول: كان هذا الحوار والتواصل مع الجماهير الشعبية والجميع خلال الأيام التي سبقت "ورشة البحرين" تحت شعار توسيع دائرة تحمل المسؤولية، بمعنى أن التحدي ضخم وكبير، ويجب التصدي له من الجميع.

وشدد ، على أن الحوار والتواصل كان من الرئيس أبو مازن والحكومة والقيادة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، وكان موقف مشرف وانسجام كببر للغاية وانتهت "ورشة البحرين" بالفشل، وهذا التحدي لا بد من الاستمرار به بشكل دائم.

وأكد العالول، أن ما حدث لا بد أن يُشكل مدخلاً مهماً للغاية للتعامل مع العالم، بسبب الانتصار الذي تحقق في ورشة البحرين، وهزيمة الأفكار الأمريكية في هذا الموضوع.

وشدد على أن العامل الذاتي كان عنيداً، وحقق انتصاراً، ويجب أن يعكس نفسه على علاقتنا مع الآخرين.