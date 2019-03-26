الصحة توقع اتفاقية شراء خدمة من مركز الحسين للسرطان

رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقية شراء خدمة مع مركز الحسين للسرطان، لتحويل مرضى السرطان، الذين لا يتوفر لهم علاج في المســــتشفيات الفلسطينية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تنص على شراء الخدمة الطبية من مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية فيما يتعلق بالفحص السريري والمخبري والشعاعي وعيادات الاختصاص الجراحية والأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية وغيرها من احتياجات معالجة أمراض السرطان.

وتفقدت الكيلة المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون حالياً في المركز، مؤكدة أن المريض الفلسطيني هو رأس سلم الأولويات، وأن القيادة والحكومة تسعى إلى تقديم كل ما يلزم لعلاج أبناء شعبنا رغم الأزمة المالية التي تتعرض لها فلسطين.

وعبرت عن بالغ التقدير للأردن على وقوفه الدائم لجانب فلسطين، خصوصاً في المجالات الصحية، مبدية اهتمامها باستمرار ايفاد المرضى للعلاج في المستشفيات الاردنية والسعي لتجذير ذلك وتعميقه بإبرام اتفاقيات على هذا الصعيد مع القطاعات الصحية المختلفة في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن وزارة الصحة، قررت في 26-3-2019 بتوجيهات من القيادة وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية.

وتأتي الاتفاقية الجديدة مع مركز الحسين للسرطان، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإيجاد بدائل للعلاج بدل المستشفيات الاسرائيلية، لضمان استمرار توفير العلاج للمرضى.

من الجذير ذكره ان التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية تُكلف الحكومة الفلسطينية نحو 100 مليون دولار سنوياً.