وزارة الاتصالات تطلق خدمة التوكيل باستلام البعائث للمواطنين

غزة / سما /

اعلنت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن تطوير خدمة التوكيل باستلام البعيثة البريدية. وذلك في إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بخدماتها الخاصة بالبعائث البريدية، والمقدمة للجمهور وذلك من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والاستفادة من قانون المعاملات الإلكترونية

وقالت الوزارة في بيان لها أن الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية توكيل اي شخص بالانابة عن استلام البعيثة الخاصه، وذلك بعد اقراره وتعهده بذلك.

كما ويمكن أيضا للمواطن الاطلاع على سجل البعائث الخاص به الذي تم تسليمه له، وذلك من خلال الدخول باستخدام نظام الدخول الموحد الخاص به، حيث يتم ارسال كود للتحقق من صاحب الحساب على الجوال الخاص به والمسجل ضمن نظام تسجيل الدخول الموحد، وبعد التحقق يتم ارسال رسالة قصيرة غلى جوال طرفي العملية (صاحب البعيثة – الوكيل بالاستلام) وذلك لاشعار الطرفين بعملية التوكيل.

وقالت الوزارة ان الخدمة تراعي كافة الجوانب القانونية وذلك استناداً على قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013م، والذي يتح امكانية التعاقد والتعامل الالكتروني بين الاطراف المختلفة.

ونوهت الوزارة الى انه يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول الى نظام بريدي والمتوفر على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد استعراض لقائمة البعائث الغير مستلمة، يمكن الضغط على زر التوكيل واستكمال الاجراءات المتعلقة بالوكالة، مع العلم بأن التوكيل يكون فقط على مستوى كل بعيثة ولمرة واحدة.