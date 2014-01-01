من كان يقصد هاني شاكر حين قال: "أنتم في مزبلة التاريخ" ؟

وكالات / سما /

أثارت خسارة المنتخب المصري لكرة القدم وخروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، صدمة لدى جمهوره وانتقادات واسعة من أبرزها هجوم نقيب الفنانين والمهن الموسيقية المطرب هاني شاكر.

وقال شاكر في منشور على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”: “بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ اقول للشعب المصري العظيم انت تستحق منظومه رياضيه اكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك وعلى تاريخك العظيم اما اتحاد الكره اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح فأنتم في مزبله التاريخ ليس من الان بل من بعد صفر كاس العالم استقيلوا يرحمكم الله”.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بعد منتصف ليل يوم السبت استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني وعلى رأسه المدرب المكسيكي، خافيير أغيري، بعد خسارة المنتخب صفر-1 على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مواجهة جنوب إفريقيا التي سجلت هدف الفوز قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

وقال أبو ريدة إن “القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل”، مؤكداً أن الجهاز الفني والإداري “مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه”.

وعلّق شاكر على قرار الاستقالة بمنشور آخر: “الى اتحاد الكره المصري شكرا على الاستجابه السريعة بالاستقالة وان كنت اعتقد ان هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم من اول نكسه وصفر كاس العالم وحتى الخروج المهين في بطوله أفريقيا امس وخاصه بعد وقوف الدوله المصريه والشعب المصري ورائكم ولكنكم خذلتمونا كالعاده خذلكم الله”.