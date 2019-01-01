وفاة نجم "ديزني" الأميركي كاميرون بويس

وكالات / سما /

توفّي الممثل الأميركي الشاب كامرون بويس نجم إنتاجات قناة "ديزني" في نهاية هذا الأسبوع في لوس أنجليس عن 20 عاما، وفقا للمدير التنفيذي لمجموعة "ديزني" روبرت آيغر.

وغرّد آيغر "ديزني تبكي رحيل كامرون بويس الذي كان لديه أصدقاء كثر في أسرتنا وكان موهوبا وسخيا ومفعما بالحياة وصغيرا جدّا ليموت".

وأفاد موقع "تي ام زي" لأخبار المشاهير بأن بويس الذي كان يخضع لعلاج طبّي توفّي من جرّاء نوبة أصابته خلال نومه.

واشتهر بويس خصوصا بأدواره في مسلسلات "ديزني" للمراهقين، من قبيل "جيسي" و"غيمرز غايد تو بريتي ماتش إفريثينغ".

وهو شارك في أفلام أبرزها "ميرورز" و"إيغل آي" و"غروون آبس".