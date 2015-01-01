هل تورط رامز جلال في قضية فساد مالي؟

وكالات / سما /

أظهر تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية مفاجأة عن تورط الفنان المصري رامز جلال في قضية فساد مالي داخل البيت الفني للمسرح، أحيل بسببها رئيس الإدارة المركزية ومدير عام المسرح القومي للمحاكمة التأديبية، إذ أثبت أن رامز انقطع عن العمل لمدة ست سنوات وتقاضيه كافة مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.

النيابة أوضحت أيضًا أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2010، حتى 31 آب/ أغسطس 2015، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيها عن الفترة من أول ايلول/ سبتمبر 2015، حتى أول يناير 2016 في 7 آب 2017 .

وكان رامز حقق نجاحاً كبيراً بعد خوضه موسم عيد الفطر السينمائي من خلال فيلم “سبع البرمبة”، والذي شاركته بطولته جميلة عوض.