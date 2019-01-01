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إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كغم في فرانكفورت

الإثنين 08 يوليو 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كغم في فرانكفورت


وكالات / سما /

بعد أيام من الاستعدادات، تشهد مدينة فرانكفورت في ألمانيا اليوم الأحد إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوجرام، ما تطلب إجلاء الآلاف من الأشخاص من المنطقة التي تتم فيها عملية إبطال مفعول القنبلة لمعظم اليوم.

يشار إلى أن القنبلة غير المنفجرة هي من أصل أمريكي، وتم اكتشافها خلال أعمال بناء.

وحددت السلطات منطقة إخلاء حول موقع إبطال مفعول القنبلة تشمل موقع البنك المركزي الأوروبي (ECB) والعديد من المستشفيات ومرافق الرعاية. وتم أيضا إغلاق حديقة الحيوان في فرانكفورت .

وقال متحدث باسم فريق الإطفاء إنه تم نقل 25 مريضا مصابون بغيبوبة إلى مرافق رعاية خارج منطقة الإخلاء، وإن الإجراء تم"بدون مشكلات".

وتطلب الأمر أن يغادر نحو 16500 شخص منازلهم قبل الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وبمجرد تأكد الشرطة من عدم وجود أي أشخاص في المنطقة، سوف يبدأ الخبراء في نزع فتيل القنبلة.

وقال خبير الذخائر، رينه بينارت، إن إبطال مفعول القنبلة فعليا سوف يستمر لمدة أربع ساعات، وأنه يتضمن نزع فتيل القنبلة بطريقة التحكم عن بعد.

#فرانكفورت #قنبلة

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