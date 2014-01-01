فايرفوكس يقدم إنترنت بدون إعلانات مقابل رسوم اشتراك

وكالات / سما /

بدأت مؤسسة موزيلا – المسؤولة عن تطوير متصفح فايرفوكس – بالتشويق لخدمة اشتراك بالأخبار خالية من الإعلانات بالشراكة مع Scroll.com، وذلك مقابل 5 دولارات شهريًا، والتي تمنح المشتركين تجربة تصفح خالية من الإعلانات عبر عدد من المواقع الإخبارية المشاركة.

ويُعد من غير الواضح بعد متى سيتم تشغيل الخدمة التي تتيح للمستخدمين دفع الحد الأدنى من الرسوم للوصول إلى مواقع الويب.

وتعمل موزيلا في الوقت الحالي على إجراء مسح لقياس الاهتمام، بحيث يمكن للمهتمين المشاركة في الاستبيان وتسجيل البريد الإلكتروني للحصول على إشعار عند إطلاق المنصة.

وأعدت موزيلا الاستطلاع بطريقة تساعدها على تحديد ما إذا كان هناك جمهور لهذا النظام أم لا، وإذا كان المشروع بأكمله يستحق العمل أم لا.

وتختبر المؤسسة منصتها الجديدة التي تحمل شعار "ادعم المواقع التي تحبها، وتجنب الإعلانات التي تكرهها" بالتعاون مع منصة Scroll.com، والتي توفر تجربة قراءة خالية من الإعلانات لمواقع الأخبار الشهيرة، مثل The Verge ؛Buzzfeed ؛Gizmodo، وغيرها من المواقع الإخبارية.

وأكدت موزيلا أن الإيرادات التي تجمعها الشركة سيتم تحويلها إلى مواقع الويب لتقديم تجربة صحفية أفضل للمستخدمين.

وفيما يلي المزايا التي يمكن لمشتركي هذه الخدمة الجديدة الاستمتاع بها:

• زيارة المواقع الإخبارية المُشتركة مع موزيلا، والاستمتاع بتجربة تصفح خالية تمامًا من الإعلانات، ويتلقى الناشرون أموالًا من موزيلا، لذلك لن تعرض تلك المواقع أي إعلانات على الإطلاق.

• الحصول تلقائيًا على إمكانية الوصول إلى الإصدار الصوتي للمقالات الموجودة على مواقع الويب هذه، إذا كان ذلك متاحًا، ولن يتم تضمين أي إعلانات في مقاطع الصوت أيضًا.

• يساعدك فايرفوكس في تحديد المحتوى الجيد للاستهلاك، دون استخدام طرق الإعلان لترويج ذلك المحتوى بالنسبة لك.

• في حال لم تكن قد انتهيت من قراءة مقال وتعرضت لأي مقاطعة لأي سبب من الأسباب، فسيقوم فايرفوكس بتخزين مكان وصولك ويسمح لك باستئناف قراءتك من نفس المكان الذي تركته، إما من خلال الجهاز نفسه أو من خلال جهاز آخر.

ويبدو من خلال المزايا السابقة أن المنصة الجديدة المقترحة تركز بشكل كبير على اكتشاف الأخبار وقراءة المقالات، حيث تحاول موزيلا إيجاد طرق لزيادة إيراداتها وكذلك حصتها في السوق من خلال تقديم خدمات فريدة.