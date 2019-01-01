ليفني تدرس العودة للحياة السياسية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة التي أعلنت مؤخرًا اعتزالها الحياة السياسية، تدرس العودة من جديد لخوض الانتخابات الجديدة.

وبحسب الصحيفة، فإن ليفني تدرس ذلك من خلال الشراكة مع حزب العمل وحزب إسرائيل الديمقراطية الذي أعلن ايهود باراك عن تأسيسه مؤخرًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك اقتراحات من الزعيم الجديد لحزب العمل عمير بيرتس، وكذلك من باراك، لليفني بالعودة للحياة السياسية وخوض الانتخابات ضمن حزبيهما، إلا أنها رفضت ذلك، وتدرس أن يتم ذلك ضمن قائمة مشتركة للحزبين.

وتسعى ليفني لتشكيل تحالف يسار يمكنه العمل على إحداث تأثير في الانتخابات المقبلة.