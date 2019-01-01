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شباب الخليل يضم لاعبين من قطاع غزة

الإثنين 08 يوليو 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يضم لاعبين من قطاع غزة


غزة / سما /

أعلن نادي شباب الخليل المنافس في دوري المحترفين لكرة القدم بالضفة الغربية المحتلة مساء الأحد تعاقده الرسمي مع الثنائي بدر موسى مهاجم خدمات رفح، ومحمد مطر حارس مرمى الأهلي الفلسطيني من قطاع غزة.

وزار نائب رئيس نادي شباب الخليل نادر النجار قطاع غزة، من أجل استكمال التعاقد مع اللاعبين.

وأكد النجار أن العمل جارٍ من أجل إنجاز إجراءات دخول اللاعبين إلى الضفة الغربية بشكل سريع، لمشاركة الثنائي مبكراً في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقام النجار بتقديم اللاعبين بشكل رسمي في أحد فنادق غزة، حيث رحب اللاعبان بالانتقال إلى دوري المحترفين ضمن صفوف شباب الخليل أحد الفرق التي تنافس بشكل دائم على البطولات المحلية.

#شباب الخليل

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