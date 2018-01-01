  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ما الكارثة التي كادت أن تحدق بالوحدة الخاصة في خانيونس ؟

الإثنين 08 يوليو 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما الكارثة التي كادت أن تحدق بالوحدة الخاصة في خانيونس ؟


القدس المحتلة / سما /

قال الوزير السابق رئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت ، الذي كان عضواً في الكابينت خلال عملية الوحدة الخاصة في خان يونس، إنه تم تجنب كارثة كادت أن تحدث على المستوى الوطني في "إسرائيل".

وفي تعليق له صباح اليوم الإثنين في مقابلة مع إذاعة الجيش بعد إعلان نتائج التحقيق في كشف الوحدة بخانيونش: "كان يمكن أن ينتهي المطاف بأن يكون عناصر الوحدة أسرى بيد حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد نتائج التحقيق في العملية، والذي أظهر ارتكاب عناصر الوحدة عدة أخطاء أدى إلى كشف أمرهم، بينما زعم التقرير أن القتيل في العمليل المقدم. م قتل بنيران صديقة من زملاءه بعد أن أصيب اثنين من رفاقه بنيران مسدسه خلال الاشتباك مع عناصر القسام.

وكان المقدم . م في الوحدة الإسرائيلية الخاصة قتل خلال اشتباك مع عناصر من كتائب القسام في الثاني عشر من نوفمبر بعد أن كشفوا تسللها إلى شرق خانيونس وأصيب اثنين آخرين، ارتقى خلالها 6 من عناصر القسام أبرزهم القائد  في الجناح العسكري لحماس نور بركة.

وكانت كتائب القسام نشرت في الثاني عشر من نوفمبر عام 2018 صوراً لعناصر الوحدة الخاصة، والمركبات التي استخدموها خلال تواجدهم في قطاع غزة، فيما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر نشر لتلك الصور.

الأكثر قراءة اليوم

النيابة العامة بغزة :الشرطي حسان الحساسنة توفي بالخطأ من سلاح أحد زملائه

خبير عسكري اسرائيلي: الهدوء مع غزة وهم وبهذه الآلية يستبق الاحتلال حربه المقبلة ضد القطاع

أنباء عن عزل سهيل الحسن بعد توترات مع الروس

علاقتنا مع مصر لن تنهار.. تل ابيب توضح حقيقة وجود دفاعات جوية من صنعها حول سد النهضة

السفير اللوح يتحدث عن التطورات بملف حجاج غزة وقضية أصحاب الجوازات المصفرة

اشتية: سنقاضي "إسرائيل" دولياً وحماس طلبت الشراكة في الحكومة

نتنياهو : طالبت الجيش بالاستعداد لمعركة كبيرة في غزة

الأخبار الرئيسية

طيارة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة تسللت من غزة

كوشنر يقر : الفلسطينيون أفشلوا مؤتمر البحرين و صفقة القرن لن تتم من دون موافقتهم

موقع عبري يكشف معلومات جديدة: كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرق خانيونس؟

وزير المياه : كارثة في غزة العام المقبل .. و97% من مياهها غير صالحة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة : المقدم "م" قتل بنيران صديقة