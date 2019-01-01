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المجمع يواصل تصدره للطاولة.. وصراع مثير على الوصافة

الإثنين 08 يوليو 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع يواصل تصدره للطاولة.. وصراع مثير على الوصافة


غزة / سما /

واصل المجمع الإسلامي انتصاراته المتتالية في دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, عقب فوزه على نظيره الصداقة (3-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من المسابقة.

ورفع المجمع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول دون أي هزيمة, وبقي رصيد الصداقة 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى, تفوق شباب خانيونس على اليرموك (3-0), وبنفس النتيجة انتصر شباب كندا على خدمات خانيونس, وخدمات البريج على الأقصى.

واستعاد فلسطين نغمة الانتصارات من جديد, عقب تفوقه على خدمات المغازي (3-1), في حين حقق غزة الرياضي فوزا مثيرا على شباب البريج (3-2).

أدار اللقاءات تحكيميا الدولي عمرو الخطيب, والدولي محمد نوفل, والدولي عماد الجعل, والدولي محمد صمامة, والدولي عبد الهادي أبو شمالة, وعيسي العروقي.

#المجمع الاسلامي #كرة الطاولة #الصداقة

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