رياضيو غزة يطالبون الفيفا بالتدخل لمنع معاناة الفلسطينيين

غزة / سما /

شارك العشرات من أبناء المنظومة الرياضية الغزية, في الوقفة التضامنية التي نظمتها مؤسسة أمواج أمام مقر "اليونسكو" قرب "أنصار" غرب غزة, عقب منع الاحتلال (الإسرائيلي) البعثات من مغادرة القطاع مؤخرا.

وحضر الوقفة التضامنية عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج, وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وعصام قشطة عضو اللجنة الأولمبية, والعشرات من الرياضيين والإعلاميين ومؤسسات حقوق الإنسان.

وطالب هنية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", بإيقاف المضايقات التي يتعرض لها الرياضيون على معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأوضح أن الاحتلال يحاول قتل الرياضة الفلسطينية من خلال منع البعثات من المشاركات الخارجية, داعيا مؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على معاناة اللاعبين جراء هذا الأمر.

أما أبو سليم, فعبّر عن حزنه لما يتعرض له الرياضيون على الدوام قبل أي ظهور خارجي, متمنيا أن يتم وضع حد لغطرسة الاحتلال.

يشار إلى أن الاحتلال منع خدمات رفح قبل أيام قليلة من الوصول للضفة المحتلة, لخوض إياب كأس فلسطين ضد مركز بلاطة.