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غزة : انتحار شاب ووفاة عامل في الاتصالات بصعقة كهربائية

الإثنين 08 يوليو 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : انتحار شاب ووفاة عامل في الاتصالات بصعقة كهربائية


غزة / سما /

 أقدم شاب من سكان قطاع غزة، على الانتحار شنقًا في منزل عائلته ببلدة جباليا، بينما توفي عامل بصعقة كهربائية في وسط القطاع.

وقال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة ، إن الشاب "ع. ر" (24 عامًا) انتحر شنقًا داخل منزل عائلته، ونقل إلى مستشفى الاندونيسي جثةً هامدة. مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في ظروف الحادثة.

كما توفي العامل في شركة الاتصالات "عبدالله شنيونة" (40 عامًا)، جراء سقوطه عن عامود كهرباء للضغط العالي في محيط مقر شركة الاتصالات بشارع صلاح الدين قبالة المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وبحسب مصدر طبي  فإن العامل وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى جثةً هامدة، مشيرا إلى أنه سيتم نقله للتشريح الطبي من أجل معرفة أسباب الحادثة.

وقال البطنيجي لـ "القدس"، إنه توفي نتيجة صعقة كهربائية مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق في ظروف الحادثة.

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