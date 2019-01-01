مفاجأة.. استقالة مدرب بطل الدوري

رام الله / سما /

أعلن خضر عبيد المدير الفني لهلال القدس "بطل دوري المحترفين"، استقالته من تدريب الفريق, بعد عمله 3 سنوات مع النادي.

وفاز عبيد مع هلال القدس بلقب دوري المحترفين 3 سنوات متتالية، بالإضافة لكأس فلسطين وكأس السوبر، كما ظهر الفريق بشكل مميز في كأس الاتحاد الآسيوي هذا الموسم.

وشكر المدرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إدارة هلال القدس وجماهير النادي على الفترة التي قضاها مع الفريق, متمنيا لهم التوفيق في الموسم المقبل.

يشار إلى أن هلال القدس فقد مؤخرا عدة نجوم من الفريق, بعد رحيل عدي الدباغ للسالمية الكويتي, ومحمود عويسات لجبل المكبر.